Враг проводит ротацию войск. Череватый объяснил уменьшение интенсивности боев под Бахмутом
На Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев из-за того, что враг проводил ротацию войск.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.
– Также туда зашли подразделения воздушно-десантных войск врага, мотострелковые подразделения, которые видели разбитые подразделения Вагнера и действуют осторожно. Были попытки контратак, но уже гораздо осмотрительнее, чем это делал Вагнер, – сказал он.
По словам спикера, за минувшие сутки оккупанты обстреляли украинские позиции 389 раз с использованием артиллерии. Также, враг совершил 4 боестолкновения и два авианалета.
Российские захватчики понесли серьезные потери во время этих атак: 69 оккупантов были уничтожены, 43 — получили ранения, один оккупант был взят в плен.
Напомним, заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что российские оккупанты пытаются возобновить наступление на восточном направлении.
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