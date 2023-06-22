Враг проводит ротацию войск. Череватый объяснил уменьшение интенсивности боев под Бахмутом

На Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев из-за того, что враг проводил ротацию войск.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

– Также туда зашли подразделения воздушно-десантных войск врага, мотострелковые подразделения, которые видели разбитые подразделения Вагнера и действуют осторожно. Были попытки контратак, но уже гораздо осмотрительнее, чем это делал Вагнер, – сказал он.

По словам спикера, за минувшие сутки оккупанты обстреляли украинские позиции 389 раз с использованием артиллерии. Также, враг совершил 4 боестолкновения и два авианалета.

Российские захватчики понесли серьезные потери во время этих атак: 69 оккупантов были уничтожены, 43 — получили ранения, один оккупант был взят в плен.

Напомним, заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что российские оккупанты пытаются возобновить наступление на восточном направлении.

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