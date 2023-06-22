Татьяна Забожко, редактор ленты
Уничтожены еще 650 оккупантов и 21 вражеская артсистема: потери РФ на 22 июня
Украинские защитники накануне ликвидировали еще 650 российских оккупантов.
Таким образом на 484-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже 222 650.
Потери РФ на 22 июня 2023
- личного состава – около 222 650 (+650);
- танков ‒ 4 013 (+7);
- боевых бронированных машин ‒ 7 783 (+12);
- артиллерийских систем – 3 941 (+21);
- реактивных систем залпового огня – 617 (+2);
- средств противовоздушной обороны ‒ 376 (+1);
- самолетов – 314;
- вертолетов – 307 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 438 (+10);
- крылатых ракет ‒ 1 214;
- кораблей (катеров) ‒ 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 678 (+11);
- специальной техники – 539.
Полномасштабная война в Украине длится уже 484-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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