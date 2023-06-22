Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли два человека, четверо пострадали
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Уничтожены еще 650 оккупантов и 21 вражеская артсистема: потери РФ на 22 июня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники накануне ликвидировали еще 650 российских оккупантов.

Таким образом на 484-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже 222 650.

Потери РФ на 22 июня 2023

  • личного состава – около 222 650 (+650);
  • танков ‒ 4 013 (+7);
  • боевых бронированных машин ‒ 7 783 (+12);
  • артиллерийских систем – 3 941 (+21);
  • реактивных систем залпового огня – 617 (+2);
  • средств противовоздушной обороны ‒ 376 (+1);
  • самолетов – 314;
  • вертолетов – 307 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 438 (+10);
  • крылатых ракет ‒ 1 214;
  • кораблей (катеров) ‒ 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 678 (+11);
  • специальной техники – 539.

Полномасштабная война в Украине длится уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Шесть вертолетов за шесть дней. Почему ВСУ стали чаще сбивать российские вертолеты – ответ Игната
російський вертоліт Ка 52
Оккупанты суетятся: в Мелитополе прогремели уже несколько взрывов
Вибух
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 22.06.2023
карта бойових дій на 21.06.2023
РФ пытается атаковать там, где больно: Гуменюк об обстреле Криворожского района
Х-555
Карта боевых действий на 22.06.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (21.06.2023)
Уничтожены еще 650 оккупантов и 21 вражеская артсистема: потери РФ на 22 июня
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (21.06.2023)
Уничтожены еще 650 оккупантов и 21 вражеская артсистема: потери РФ на 22 июня
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (21.06.2023)
Уничтожены еще 650 оккупантов и 21 вражеская артсистема: потери РФ на 22 июня
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (21.06.2023)
Уничтожены еще 650 оккупантов и 21 вражеская артсистема: потери РФ на 22 июня
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь