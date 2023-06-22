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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

ВСУ наступают на двух направлениях, враг подтягивает резервы: что известно о ситуации на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На Юге Украины ВСУ постепенно продвигаются вперед, имеют частичные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах. Враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции. Несет большие потери, — проинформировала она.

На Востоке в течение суток украинские военные вели как оборонительные, так и наступательные действия.

Силы обороны продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Враг не продвинулся ни на один метр, на всех направлениях продолжаются бои. Самые тяжелые — на Лиманском направлении в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григорьевка Донецкой области.

— Силы обороны Украины в течение суток вели наступательные действия на направлении Белогоровка — Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Оккупант ежедневно теряет живую силу и технику, но продолжает атаковать, пытаясь выполняя указания Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей, — добавила Маляр.

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Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Російська агресія
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