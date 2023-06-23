3,5 тыс. человек авторизовались за первые три часа в Реестре оружия — Клименко

За первые три часа работы реестра оружия в Едином окне для граждан авторизовались 3,5 тыс. человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

— Люди активно интересуются: в среднем по 500 пользователей одновременно посещают страницу Единого окна, — написал министр в мессенджере Telegram.

По словам Клименко, эти данные подтверждают важность и долгожданность запуска реестра.

В то же время он призвал украинцев без острой необходимости не загружать запросами в один день систему, потому что реестр будет работать не только сегодня.

23 июня в Украине заработал Единый реестр оружия. По словам Клименко, основными преимуществами внедрения ЕРЗ является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии.

Также будет упрощена процедура получения разрешений на оружие.

Министр сообщил, что Единый реестр оружия предусматривает создание электронных кабинетов.

Источник : МВД

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