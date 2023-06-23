Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Статьи
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

3,5 тыс. человек авторизовались за первые три часа в Реестре оружия — Клименко

пістолет
Фото: Unsplash

За первые три часа работы реестра оружия в Едином окне для граждан авторизовались 3,5 тыс. человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

— Люди активно интересуются: в среднем по 500 пользователей одновременно посещают страницу Единого окна, — написал министр в мессенджере Telegram.

По словам Клименко, эти данные подтверждают важность и долгожданность запуска реестра.

В то же время он призвал украинцев без острой необходимости не загружать запросами в один день систему, потому что реестр будет работать не только сегодня.

23 июня в Украине заработал Единый реестр оружия. По словам Клименко, основными преимуществами внедрения ЕРЗ является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии.

3,5 тыс. человек авторизовались за первые три часа в Реестре оружия — Клименко
Фото: МВС
3,5 тыс. человек авторизовались за первые три часа в Реестре оружия — Клименко
Фото: МВС
3,5 тыс. человек авторизовались за первые три часа в Реестре оружия — Клименко
Фото: МВС
3,5 тыс. человек авторизовались за первые три часа в Реестре оружия — Клименко
3,5 тыс. человек авторизовались за первые три часа в Реестре оружия — Клименко
3,5 тыс. человек авторизовались за первые три часа в Реестре оружия — Клименко

Также будет упрощена процедура получения разрешений на оружие.

Министр сообщил, что Единый реестр оружия предусматривает создание электронных кабинетов.

Источник: МВД
Игорь Клименко, МВД
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Днепр возвращается в русло, в котором был 70 лет назад: глава МВД о подрыве Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
Количество погибших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС возросло до 17 человек — МВД
Підрив Каховської ГЕС - Херсон
Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло до 16 — МВД
Каховська ГЕС
С 23 июня начнет работу Единый реестр оружия. В МВД рассказали, что изменится
магазин зброї
Экс-нардепа Наталью Королевскую НАБУ объявило в розыск
Наталя Королевська
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (23.06.2023)
3,5 тыс. человек авторизовались за первые три часа в Реестре оружия — Клименко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (23.06.2023)
3,5 тыс. человек авторизовались за первые три часа в Реестре оружия — Клименко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 09:30 (23.06.2023)
3,5 тыс. человек авторизовались за первые три часа в Реестре оружия — Клименко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:00 (23.06.2023)
3,5 тыс. человек авторизовались за первые три часа в Реестре оружия — Клименко
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь