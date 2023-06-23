Это уже прорыв. Стефанишина о выполнении Украиной условий по вступлению в ЕС

Год назад, 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Еврокомиссия в своем промежуточном отчете отметила, что Украина в полном объеме выполнила два из семи требований, необходимых для начала этих переговоров. Для нашего государства это цифры довольно скромные, впрочем для европейской стороны это уже прорыв.

Такое заявление в эфире национального телемарафона сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

– Важно, что эта промежуточная оценка четко зафиксировала шаги, которые еще остались для того, чтобы в октябре завершить реализацию семи рекомендаций и, собственно, перейти к принятию решений для дальнейших переговоров, – сказала она.

Стефанишина отметила, что остальные пять блоков рекомендаций не находятся на начальной стадии.

– Огромная работа велась в течение года, некоторые решения уже готовы, некоторые из них только технически надо принять. Это, например, законодательство по отмыванию доходов, которое уже зарегистрировано в парламенте, принятие законодательства и начало конкурса для отбора судей Конституционного суда — здесь уже есть положительное заключение Венецианской комиссии, – подчеркнула вице-премьер-министр.

Напомним, ЕС констатировал, что Украина как страна-кандидат в члены Евросоюза сделала существенные шаги для проведения реформ, направленных на выполнение условий, которые позволят начать переговоры о вступлении.

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