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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Кассетные боеприпасы были бы полезны для Украины в отражении агрессии РФ — Пентагон

Пентагон
Фото: Depositphotos

ВС США считают, что кассетные боеприпасы были бы полезны для Украины в отражении российской агрессии.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

– Наши военные аналитики подтвердили, что DPICM были бы полезны, особенно против окопанных российских позиций на поле боя. Причина, почему вы не увидели никаких сдвигов в предоставлении этой возможности, связана как с существующими ограничениями Конгресса по предоставлению DPICM, так и с обеспокоенностью единства союзников, — сказала законодателям во время слушаний в Конгрессе заместитель помощника министра обороны США Лора Купер.

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Кассетные боеприпасы были бы полезны для Украины в отражении агрессии РФ — Пентагон

Напомним, что кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах, ведь когда бомбы разлетаются, могут калечить и убивать мирных жителей.

– С точки зрения эффективности на поле боя, мы верим, что это будет полезно, – сказала Купер.

Источник: Reuters
Война в Украине, Военная техника, США
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