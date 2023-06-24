Мобилизация на Ивано-Франковщине: что изменилось в работе ТЦК и СП и кого там ждут

В июне начальник Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки подписал приказ О проведении общей мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны самостоятельно явиться в военкомат, не дожидаясь вручения повестки. Кто может не приходить, что изменилось в работе ТЦК и СП с апреля 2023 года и какую ответственность будут нести военнообязанные, проигнорировавшие приказ – читайте далее в материале.

Что изменилось в работе ТЦК и СП

По словам заместителя военного комиссара Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, начальника сектора мобилизационной и оборонной работы, полковника Романа Боднара, теперь вызывают на уточнение учетных данных всех граждан мужского пола.

— Особенно обращаю внимание на тех, у кого до сих пор не были упорядочены какие-то юридические основания, почему он не появляется, где он находится. Ранее мы руководствовались прибытием военнообязанных, которые уже были назначены в команды, у которых были на руках боевые повестки, мобилизационные распоряжения, — объясняет он.

Еще одним отличием является то, что ТЦК и СП теперь работают не только с гражданами, которые состояли на военном учете в области, но и с военнообязанными по их фактическому месту пребывания.

— Это прежде всего как раз касается внутренне перемещенных лиц, скрывающихся, будем откровенно говорить, или тех, кто по разным причинам задекларировали место жительства в одной области, но фактически работают, проживают в нашем регионе. Мы их вызываем, в частности, в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, — добавляет Боднар.

Кого ждут в ТЦК и СП

В ТЦК объясняют, что не нужно приходить тем, кто уже подавал документы, например, кто имел пожизненно установленную инвалидность или инвалидность независимо от группы.

– Нам вторично подтверждать их документы не нужно. Не касается и тех, кто недавно был забронирован, в течение полугода. Ведь большинство отсрочек предоставляется продолжительностью до полугода, – говорит Боднар.

Однако в ТЦК и СП нужно появиться тем, у кого были родственники с инвалидностью или другие обстоятельства, которые могли измениться за этот период.

— Нам нужно проверить, имеет ли человек в настоящее время право на отсрочку или нет. Если изменялись учетные данные, мы этих людей вызываем и будем с ними работать. То есть у человека на сегодняшний день, например, есть трое детей. По состоянию на апрель старшему ребенку исполнилось 18 лет. Соответственно, человек теряет право на отсрочку. Теперь этот гражданин должен прибыть в ТЦК и СП, – объясняют в ведомстве.

Кроме того, он предупреждает, что те, кто не зарегистрированы по месту жительства, но фактически проживают в области или наоборот имеют регистрацию, однако фактически не проживают в регионе, нарушают военный учет.

— Эти граждане совершают админправонарушение, предусмотренное статьей 210 КУоАП. Поэтому, согласно действующим нормативным документам, мы формируем списки людей и передаем в розыск для того, чтобы их доставили в ТЦК и СП для составления административного протокола, — говорит он.

Виды повесток

Боднар отмечает, что есть два основных вида повесток — для уточнения учетных данных и боевая повестка.

– Мы ее так называем. Человек, который уже прошел медицинский осмотр, по документам не имеет никаких оснований для предоставления отсрочки от призыва, и по нему принято решение о его призыве, поэтому он получает боевую повестку. Неприбытие по этой боевой повестке – это уже ответственность в соответствии с УКУ, как уклонение от призыва по мобилизации, – объясняет Боднар.

Ответственность за уклонение от мобилизации

Есть два вида ответственности. Граждане обязаны в течение 7 дней сообщать об изменениях в учетных данных — о рождении детей, женитьбе, об изменениях в состоянии здоровья, смене места работы, места жительства, в том числе и фактического.

Если человек эту информацию не предоставил, то на него будет наложен штраф до 1 700 грн (ст. 210 КУоАП). Если же устанавливаются факты, что гражданин скрывается, зарегистрированный в другой области и на Франковщине избегает уведомления от территориальной общины, то это уже штраф 5 100 грн.

Обращаться в ТЦК и СП по месту учета или пребывания

Лучше обращаться по месту нахождения на военном учете.

— Но если человек, например, зарегистрирован в городе Долина, а длительно проживает в Верховине, он также может прибыть и обратиться в Верховинский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Есть уже электронные базы данных, по которым мы можем получить информацию о военнообязанном и поставить, будем так говорить, бесконтактно его на военный учет по фактическому его месту прибытия, – добавляет Боднар.

Источник : Суспільне

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.