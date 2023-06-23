Наша песня хороша и нова: российский дипломат оккупировал участок в Австралии — его не могут выселить

В Канберре российский дипломат самовольно занял участок, где планировалось построить новое посольство России. Впрочем, правительство Австралии наложило вето на этот план из соображений безопасности и приняло закон, который Москва сейчас пытается отменить в Высшем суде Австралии.

Имя российского дипломата не озвучивается. По данным СМИ, он поставил на захваченном участке переносное здание, в котором живет уже несколько дней.

Полиция Австралии наблюдает за ним, но не может задержать и выселить из-за дипломатического иммунитета у мужчины.

Посольство России отказалось комментировать сообщения СМИ о том, что мужчина, которого видели с сигаретой возле переносного здания, является российским дипломатом.

Впрочем, впоследствии российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на посольство РФ сообщило, что сотрудники дипмиссии действительно находятся на территории участка в техническом строительном вагончике. В то же время, в российском ведомстве заявили, что это не “захват участка”.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе описал российского дипломата как “какого-то парня, стоящего на холоде на траве в Канберре”. Этот “парень”, настаивал Албанезе, “не является угрозой нашей национальной безопасности”.

15 июня стало известно, что власти Австралии остановили строительство нового посольства России непосредственно вблизи здания парламента в Канберре.

Албанезе объяснил, что это решение основывается на очень четких рекомендациях по вопросам безопасности относительно риска, который представляет новое российское присутствие в непосредственной близости к зданию парламента.

Власти Австралии подчеркивали, что речь идет не о запрете на присутствие российского дипломатического представительства в Канберре, а лишь о строительстве посольства рядом с парламентом страны.

В России решение Австралии назвали “недружественным шагом”. Договор аренды с Россией был заключен в 2008 году на 99 лет, однако за это время российская сторона не приступила к строительным работам.

Источник : AP News

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