Подрывает авторитет ВСУ: администратор Telegram-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы
Администратора Telegram-канала Повестки приговорили к пяти годам лишения свободы и двухлетнему испытательному сроку за разглашение информации о местах работы военкоматов.
Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений. Решение принял Дарницкий районный суд города Киева.
Его признали виновным по ст. 114-1 УК Украины — препятствование законной работе Вооруженных сил.
В своем Telegram-канале мужчина писал о том, где находятся сотрудники территориальных центров комплектования и выдают повестки. Он использовал такие фразы: “по возможности не заезжайте”, “будьте осторожны” и т. д., которые дискредитировали работу ТЦК.
В суд обратились районные военкоматы, считая, что деятельность мужчины может привести к раскрытию мобилизационного плана на территории Киева, подрыву авторитета ВСУ и срыву военных мероприятий.
Суд считал, что действия автора канала ведут к напряжению в обществе, формируют негативное отношение к представителям территориальных центров комплектования и устойчивую позицию для отказа от мобилизации.
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