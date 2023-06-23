Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Статьи
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Подрывает авторитет ВСУ: администратор Telegram-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы

феміда
Фото: Unsplash

Администратора Telegram-канала Повестки приговорили к пяти годам лишения свободы и двухлетнему испытательному сроку за разглашение информации о местах работы военкоматов.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений. Решение принял Дарницкий районный суд города Киева.

Его признали виновным по ст. 114-1 УК Украины — препятствование законной работе Вооруженных сил.

В своем Telegram-канале мужчина писал о том, где находятся сотрудники территориальных центров комплектования и выдают повестки. Он использовал такие фразы: “по возможности не заезжайте”, “будьте осторожны” и т. д., которые дискредитировали работу ТЦК.

В Киеве администратор Telegram-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы

Скриншот: Единый реестр судебных решений

В суд обратились районные военкоматы, считая, что деятельность мужчины может привести к раскрытию мобилизационного плана на территории Киева, подрыву авторитета ВСУ и срыву военных мероприятий.

Суд считал, что действия автора канала ведут к напряжению в обществе, формируют негативное отношение к представителям территориальных центров комплектования и устойчивую позицию для отказа от мобилизации.

Читайте также
Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить
Подрывает авторитет ВСУ: администратор Telegram-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы

Telegram, Война в Украине, Київ, мобілізація, Суд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Уровень воды в станционном ставке-охладителе АЭС в норме: Запорожская ОВА о последствиях подрыва ГЭС
Подрывает авторитет ВСУ: администратор Telegram-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы
Франция предоставила Украине оборудование для 3D-моделирования мест военных преступлений РФ
Андрій Костін та Бенджамен Роріг
Rheinmetall летом отправит Украине еще 20 БМП Marder
Подрывает авторитет ВСУ: администратор Telegram-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы
В Хмельницкой области эвакуировали людей после падения обломков ракет Х-101/Х-555
Вибухотехніки
Больше всего иностранных компонентов в российских ракетах Кинжал и Искандер – ГУР
ракета Кинджал
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Не шевелятся по несколько суток на позиции! Как работают снайперы на передовой
Подрывает авторитет ВСУ: администратор Telegram-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (23.06.2023)
Подрывает авторитет ВСУ: администратор Telegram-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (23.06.2023)
Подрывает авторитет ВСУ: администратор Telegram-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (23.06.2023)
Подрывает авторитет ВСУ: администратор Telegram-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь