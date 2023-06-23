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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Российской не существует: Стефанишина о рекомендациях ЕС по обеспечению прав нацменьшинств

Ольга Стефанішина
Фото: УНИАН

Одним из критериев вступления Украины в ЕС является обеспечение прав национальных меньшинств, Венецианская комиссия занимается относительно русского национального меньшинства в Украине, чтобы оно имело доступ к литературе, услугам и так далее.

Впрочем, такого понятия, как русское национальное меньшинство, в целом не существует в Украине, потому что это не было предметом интереса самой Российской Федерации ни на территории Украины, ни на территории постсоветского пространства. Поэтому очевидно, что ни один из лидеров свободной Европы сегодня не будет настаивать, чтобы мы уделяли внимание русскому языку.

Об этом в эфире национального телемарафона сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

– При подготовке этого заключения мы много раз предостерегали Венецианскую комиссию против такого подхода. К сожалению, наши комментарии не были услышаны. Хотя мы давно продемонстрировали свою позицию, приняли закон о медиа и закон о рекламе, который минимизирует или даже нивелирует все возможности проникновения российской пропагандистской машины в информационное поле Украины через маскировку в формате европейских каналов.  Решения, которые принимаются по вступлению Украины в ЕС, принимаются политиками, и очевидно, что ни один из лидеров свободной Европы сегодня не будет настаивать, чтобы мы уделяли внимание русскому языку, – сказала она

Напомним, год назад, 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Еврокомиссия в своем промежуточном отчете отметила, что Украина в полном объеме выполнила два из семи требований необходимых для начала этих переговоров. Для нашего государства это цифры довольно скромные, впрочем для европейской стороны это уже прорыв.

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Європейський Союз, Ольга Стефанишина, Украина-ЕС
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