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Марта Бондаренко, редактор ленты

В ГУР рассказали, есть ли у россиян вооружение для проведения атак на нескольких направлениях

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Фото: Getty Images

В ближайшие месяцы российские военные будут пытаться удержать захваченные территории Херсонщины и Запорожья, а также выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

По словам заместителя начальника ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, в ближайшее время у россиян не будет возможности воплотить свои намерения.

Разведка пока не видит создания вражеских мощных ударных группировок. У россиян есть проблемы с комплектованием, вооружением и военной техникой. Новые подразделения, части и соединения необходимо соответствующим образом оснастить. А вооружение, которое снимают со складов, арсеналов нуждается в ремонте и модернизации.

— Если есть санкции, если не хватает мощностей, а у Российской Федерации однозначно сейчас не хватает мощностей, даже несмотря на то, что они перевели свою экономику на военные рельсы — это совсем другой масштаб, чем это было в Советском Союзе. Поэтому есть проблемы, — подчеркнул Вадим Скибицкий.

По его словам, российский Генштаб сейчас пытается очень быстро вооружить новые части. Однако не получается. Это можно увидеть на примере тех подразделений, которые перебрасывают на территорию Беларуси для прохождения подготовки.

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Представитель ГУР Минобороны заявил, что нашей разведке точно известно о планах создания новых корпусов, новых дивизий на территории РФ. Однако огромной проблемой остается оснащение современным вооружением, а не тем, которое хранится на складах после развала Советского Союза. И такое вооружение требует очень много вложений для приведения к нормальному функционированию.

Ранее ГУР Минобороны перехватило телефонный разговор одного оккупанта, который жаловался на невыплату зарплаты за участие в войне в Украине.

Источник: РБК-Украина
Армия России, Война в Украине, Разведка
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