Решили отомстить за Чонгар. Россияне ударили в район Антоновского моста — Гуменюк

В Херсонской области российские оккупанты ночью ударили в район Антоновского моста.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк считает, что так россияне решили отомстить на Чонгарский мост.

Кроме того, в регионе увеличилось количество обстрелов — за прошедшие сутки их было 91. Такого не было на протяжении нескольких дней, пока шла эвакуация, а оккупанты находились на более отдаленных позициях — в некоторых местах их отбросили на 15 км.

Сейчас россияне возвращаются и начинают обстреливать правый берег сильнее.

— Ночью применили тактическую авиацию нетипичным способом — ударили в район Антоновского моста, там, где они ранее не бомбардировали. Больше тяготели к Бериславскому району. А сейчас такая себе месть за Чонгар, — рассказала Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Вода с левого берега уходит немного медленнее, чем с правого. Тем не менее враг пытается вернуться на прежние позиции усиливает обстрелы.

Так как почва не везде позволяет оккупантам поставить технику, они часто обустраивают позиции в частных дворах или зданиях.

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