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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

По итогам Конференции по восстановлению партнеры пообещали €60 млрд на помощь Украине

Джеймс Клеверлі
Фото: Getty Images

Иностранные доноры пообещали около €60 млрд (приблизительно $66 млрд) новой финансовой поддержки Украине по итогам международной Конференции, направленной на финансирование восстановления страны.

Об этом сообщил Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании, которая принимала встречу, пишет AFP.

— Мы не планировали, что это будет конференция по объявлению взносов. Тем не менее, сегодня на этой конференции мы можем объявить о поддержке Украины на общую сумму в €60 млрд, — сказал он.

Обязательства правительств и международных организаций направлены на поддержку Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе, добавил Клеверли на заключительном заседании конференции в Лондоне.

— Это обеспечивает нам среднесрочную предсказуемую поддержку, которая позволит обеспечить макроэкономическую стабильность, необходимую Украине, — сказал он, добавив, что сейчас усилия направлены на раскрытие “огромного потенциала частного сектора”.

Министр иностранных дел Британии считает, что Украина будет восстанавливаться, но государство не сможет сделать это в одиночку.

— Поэтому мы вместе, как правительства, как международные организации, как бизнес, как представители гражданского общества, показали Украине и украинскому народу, что мы с ними, — добавил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который также присутствовал ан встрече, сказал делегатам, что “мы начинаем восстанавливать Украину в этом году, мы не ждем окончания войны”, поблагодарив их за финансовую поддержку.

— Мы гораздо ближе к полной мобилизации $14,1 млрд, которые нам необходимы, — добавил он, ссылаясь на оценку Всемирного банка о том, что нам срочно требуется.

По оценкам, в среднесрочной перспективе для восстановления украинской экономики потребуется более $400 млрд.

Шмыгаль также приветствовал приверженность “почти всех” присутствующих идее о том, что Россия “должна заплатить за свои преступления и разрушения, которые она причинила Украине”.

— Нам необходимо завершить разработку механизма компенсации, который позволит использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, — призвал он, в то время как международные усилия в настоящее время погрязли в юридических дискуссиях.

Одной из главных целей конференции было привлечение частного сектора путем создания механизмов, гарантирующих инвестиции в Украину.

Кто стал донором для Украины

Около 500 компаний из 42 стран, включая такие крупные имена, как Google, Siemens, Vodafone, Hitachi, Virgin Group и Rolls-Royce, обязались сыграть свою роль, сообщил Клеверли.

Большая часть из €60 млрд приходится на пакет помощи в размере €50 млрд, который Европейский Союз планирует развернуть до 2027 года и о котором было объявлено накануне конференции.

Также $3 млрд кредитных гарантий обещала предоставить Великобритания.

Соединенные Штаты также объявили о выделении $1,3 млрд в качестве помощи, направленной, в частности, на энергетический и инфраструктурный секторы.

По данным Европейской правды, также Швейцария объявила о дополнительной поддержке в размере 1,5 млрд швейцарских франков до 2027 года, а Франция планирует предоставить еще €40 млн помощи для неотложного восстановления в 2023 году.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции в среду дистанционно, заявив западным лидерам, что “глаза всего мира смотрят на нас и на то, победим ли мы российскую агрессию”.

— Также мир наблюдает за тем, восстановим ли мы нормальную жизнь таким образом, что наши преобразования нанесут идеологическое поражение агрессору, — добавил он.

Ожидается, что в следующем году Германия примет Конференцию по восстановлению Украины.

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Велика Британія, прапор Великої Британії

Источник: AFP, Украинская правда
Война в Украине, Великобритания, Лондон, Підтримка України, Украина
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