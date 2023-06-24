Авиация России выпустила в сторону Украины крылатые ракеты Х-101/555 — ВС ВСУ
Российские стратегические самолеты выпустили в сторону Украины крылатые ракеты Х-101/555.
Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
— Зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 стратегической авиацией из акватории Каспийского моря, — говорится в сообщении.
Украинские военные сообщили, что расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины — 02:20 ночи 24 июня.
Параллельно с этим в ВС ВСУ добавили, что на Востоке и Юге Украины существует опасность ракетных ударов и призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Этим сообщениям предшествовала информация о вылете Ту-22м3 с аэродрома Оленья Мурманской области.
Кроме того, в ВС ВСУ сообщали о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, хоть впоследствии и был объявлен отбой ракетной опасности в отношении этого самолета.
Узнать, где была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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