Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Утечка газа могла стать причиной взрыва в киевской многоэтажке — прокуратура
В Хмельницкой области эвакуировали людей после падения обломков ракет Х-101/Х-555
На Чонгарском мосту произошел взрыв
Срочно
Это были взрывы в соседней области – ОВА о громких звуках в Кременчуге и Полтаве
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Авиация России выпустила в сторону Украины крылатые ракеты Х-101/555 — ВС ВСУ

Х-555
Фото: Факти ICTV

Российские стратегические самолеты выпустили в сторону Украины крылатые ракеты Х-101/555.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

— Зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 стратегической авиацией из акватории Каспийского моря, — говорится в сообщении.

Украинские военные сообщили, что расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины — 02:20 ночи 24 июня.

Параллельно с этим в ВС ВСУ добавили, что на Востоке и Юге Украины существует опасность ракетных ударов и призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Этим сообщениям предшествовала информация о вылете Ту-22м3 с аэродрома Оленья Мурманской области.

Кроме того, в ВС ВСУ сообщали о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, хоть впоследствии и был объявлен отбой ракетной опасности в отношении этого самолета.

Узнать, где была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

авіація РФ, Война в Украине, літаки РФ, Ракетные удары России, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Исторический процесс всегда необратим, наблюдаем: реакция Минобороны и ОП на события в РФ
Авиация России выпустила в сторону Украины крылатые ракеты Х-101/555 — ВС ВСУ
Пригожин полностью зависим от Путина, а ЧВК Вагнера – гособразование: интервью с бывшим “вагнеровцем”
Марат Габідуллін - колишній "вагнерівець"
Повреждения Чонгарского моста гораздо серьезнее: оккупанты жалуются на пробки на выезде из Крыма
Авиация России выпустила в сторону Украины крылатые ракеты Х-101/555 — ВС ВСУ
Пригожин – просто бренд: кто на самом деле руководит наемниками ЧВК Вагнера
Авиация России выпустила в сторону Украины крылатые ракеты Х-101/555 — ВС ВСУ
Возвращение защитников из Венгрии и удар по базе в Геническе: 486-й день войны
Авиация России выпустила в сторону Украины крылатые ракеты Х-101/555 — ВС ВСУ
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Представители УПЦ МП до сих пор не покинули Киево-Печерскую лавру: детали
Києво-Печерська лавра
Не шевелятся по несколько суток на позиции! Как работают снайперы на передовой
Авиация России выпустила в сторону Украины крылатые ракеты Х-101/555 — ВС ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (23.06.2023)
Авиация России выпустила в сторону Украины крылатые ракеты Х-101/555 — ВС ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (23.06.2023)
Авиация России выпустила в сторону Украины крылатые ракеты Х-101/555 — ВС ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь