Авиация России выпустила в сторону Украины крылатые ракеты Х-101/555 — ВС ВСУ

Российские стратегические самолеты выпустили в сторону Украины крылатые ракеты Х-101/555.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

— Зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 стратегической авиацией из акватории Каспийского моря, — говорится в сообщении.

Украинские военные сообщили, что расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины — 02:20 ночи 24 июня.

Параллельно с этим в ВС ВСУ добавили, что на Востоке и Юге Украины существует опасность ракетных ударов и призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Этим сообщениям предшествовала информация о вылете Ту-22м3 с аэродрома Оленья Мурманской области.

Кроме того, в ВС ВСУ сообщали о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, хоть впоследствии и был объявлен отбой ракетной опасности в отношении этого самолета.

Узнать, где была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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