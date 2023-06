Пора отказаться от страха эскалации и дать Украине все оружие: Кулеба о событиях в РФ

На фоне последних событий в РФ союзники Украины должны отбросить страх эскалации и предоставить нашей стране все необходимое оружие.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Те, кто говорил, что РФ слишком сильна, чтобы проиграть: посмотрите сейчас, – призвал глава МИД.

Кулеба добавил, что для стран-партнеров пришло время “отказаться от фальшивого нейтралитета и страха эскалации” и передать вооружение, в котором нуждается Украина для защиты от российской агрессии.

– Забудьте о дружбе или бизнесе с Россией. Пора положить конец злу, которое все презирали, но слишком боялись уничтожить, — подчеркнул Кулеба.

Those who said Russia was too strong to lose: look now. Time to abandon false neutrality and fear of escalation; give Ukraine all the needed weapons; forget about friendship or business with Russia. Time to put an end to the evil everyone despised but was too afraid to tear down.

