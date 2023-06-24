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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Пора отказаться от страха эскалации и дать Украине все оружие: Кулеба о событиях в РФ

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

На фоне последних событий в РФ союзники Украины должны отбросить страх эскалации и предоставить нашей стране все необходимое оружие.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Те, кто говорил, что РФ слишком сильна, чтобы проиграть: посмотрите сейчас, – призвал глава МИД.

Кулеба добавил, что для стран-партнеров пришло время “отказаться от фальшивого нейтралитета и страха эскалации” и передать вооружение, в котором нуждается Украина для защиты от российской агрессии.

– Забудьте о дружбе или бизнесе с Россией. Пора положить конец злу, которое все презирали, но слишком боялись уничтожить, — подчеркнул Кулеба.

Как известно, 23 июня владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в ударе по лагерю его наемников.

После этого вагнеровцы фактически взяли под контроль город Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы.

По данным украинской разведки, столица РФ сейчас готовится к осаде, туда стягивают резервную военную технику.

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Война в Украине, Дмитрий Кулеба, ЧВК Вагнера, Російська агресія
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