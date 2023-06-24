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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 24.06.2023 — ситуация на фронте

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло более 28 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 24.06.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 24 июня 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 486-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине
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Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

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