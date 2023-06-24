Пригожин идет на Москву: российские провайдеры приступили к блокированию новостей в Google
На фоне событий в РФ после заявлений основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина российские провайдеры, вероятно, приступили к блокированию новостей в Google.
Об этом сообщает GlobalCheck.
Доступ к ресурсу имеется только у 25% пользователей.
Напомним, что основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российские солдаты якобы нанесли удар по тыловым лагерям “вагнеровцев” . В результате погибло много наемников.
Тем временем, в Москве и Ростове-на-Дону была зафиксирована военная техника . Сообщалось, что граница “ДНР” и Ростовской области была перекрыта.
Факты ICTV публиковали реакцию Минобороны Украины и ОП на события в РФ.
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