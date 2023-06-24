В Днепре задержан россиянин, который занимался вывозом из Украины титана для Калибров и самолетов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре россиянина, занимавшегося вывозом в РФ титанового сырья для производства крылатых ракет Калибр, боевых самолетов и вертолетов.

Задержанного зовут Александр Федосеев. По данным СБУ, он является “правой рукой” подсанкционного российского миллиардера Михаила Шелкова.

Федосеев занимал должность советника гендиректора металлургической корпорации ВСМПО-АВИСМА, которая принадлежит бизнесмену.

– Эти лица организовали схему скрытого вывоза из Украины в РФ титанового сырья. Там его использовали в военно-промышленном комплексе, в том числе для производства ракет типа Калибр, боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, вертолетов Ка-52, — отмечается в сообщении.

Поставки титана в РФ происходили из месторождений Демуринского горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области, подконтрольного олигарху Шелкову. В схеме была задействована корпорация ВСМПО-АВИСМА.

Следствие установило, что еще до полномасштабной войны (до 24 февраля 2022 года) миллиардер отправил Федосеева в Украину контролировать этот нелегальный бизнес.

В рамках “схемы” они переправили в РФ около 11 тонн минералов общей стоимостью примерно $2 млн.

Федосеев скрывался от правосудия, но во время операции СБУ установила его местонахождение и задержала.

Во время обыска у него обнаружили российский паспорт и документы с доказательствами нелегальной деятельности.

Суд уже избрал Федосееву меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ продолжает работать над привлечением к ответственности всех лиц, причастных к “схеме” вывоза титана в РФ.

Недавно следователи СБУ сообщили о подозрении подсанкционному олигарху Михаилу Шелкову и Александру Федосееву по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Источник : СБУ

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