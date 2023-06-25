Каждый заслуживает, чтобы Украина знала и помнила: Зеленский показал свою коллекцию шевронов

Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов, которые приближают победу Украины. Он также показал свою коллекцию шевронов.

Об этом он написал в Telegram.

— Каждый шеврон — это человек. Человек, который поставил свою жизнь стеной против зла. Человек, который защищает Украину и украинцев, нашу свободу и мечту всех народов жить свободно. Каждый шеврон дает нам историю. Историю битв и стойкости, успехов и, к сожалению, потерь. Каждый шеврон — это кровь и боль, это друзья, которые погибли, и это жизни, которые удалось спасти несмотря ни на что, — говорится в сообщении.

По его словам, когда мы видим шевроны наших воинов, мы видим контуры нашей победы.

— Это честь для меня — хранить шевроны наших воинов. Часть из них мне передали на фронте, часть — родные героев, которые отдали свою жизнь за Украину. Каждый важен. Каждый заслуживает, чтобы Украина знала и помнила, чьи судьбы становятся победой, — добавил он.

Президент также выразил благодарность каждому нашему защитнику и каждой нашей защитнице, которые ежедневно уверенно доказывают, что врагу не место на нашей земле.

Ранее Владимир Зеленский призвал мир не бояться смены власти в Кремле.

Фото: Владимир Зеленский

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