Прилет возле бизнес-центра: в Донецке раздался взрыв
Во временно оккупированном Донецке также прогремели взрывы.
Местные телеграмм-каналы пишут, что “прилет” был у бизнес-центра Акула. Из-за этого якобы погиб человек.
Официальной информации пока нет.
Напомним, что сегодня, 25 июня, во временно оккупированном Луганске также раздался взрыв.
13 июня в Донецке в Ленинском районе раздался сильный взрыв.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 487-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко