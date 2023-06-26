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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Прилет возле бизнес-центра: в Донецке раздался взрыв

Вибух

Во временно оккупированном Донецке также прогремели взрывы.

Местные телеграмм-каналы пишут, что “прилет” был у бизнес-центра Акула. Из-за этого якобы погиб человек.

Официальной информации пока нет.

Напомним, что сегодня, 25 июня, во временно оккупированном Луганске также раздался взрыв.

13 июня в Донецке в Ленинском районе раздался сильный взрыв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 487-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Донецк
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