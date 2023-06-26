Прилет возле бизнес-центра: в Донецке раздался взрыв

Во временно оккупированном Донецке также прогремели взрывы.

Местные телеграмм-каналы пишут, что “прилет” был у бизнес-центра Акула. Из-за этого якобы погиб человек.

Официальной информации пока нет.

Напомним, что сегодня, 25 июня, во временно оккупированном Луганске также раздался взрыв.

13 июня в Донецке в Ленинском районе раздался сильный взрыв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 487-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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