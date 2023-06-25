Нуждается в проверкеМалиновская Ангелина, редактор ленты
В Луганске раздался взрыв — СМИ
Во временно оккупированном Луганске раздался взрыв.
Об этом пишут в СМИ. Официальной информации пока нет.
Не известно и где именно было громко, как и нет информации о последствиях взрыва.
Напомним, что 13 июня в Луганске прогремели мощные взрывы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 487-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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