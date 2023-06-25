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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

В армии РФ стало меньше еще на 720 солдат: потери России на 25 июня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 720 российских оккупантов.

В общей сложности на 487-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 224 630.

Потери РФ на 25 июня 2023

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 224 630 (+720) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ‒ 4 030 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 7 806 (+2) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 4 034 (+19) ед,
  • РСЗО / MLRS – 624 (+5) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 385 (+2) ед,
  • самолетов / aircraft – 314 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3 472 (+12),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 259 (+41),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6735 (+4) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 552 (+4).

Источник: Генштаб ВСУ
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