Татьяна Забожко, редактор ленты
В армии РФ стало меньше еще на 720 солдат: потери России на 25 июня
За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 720 российских оккупантов.
В общей сложности на 487-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 224 630.
Потери РФ на 25 июня 2023
- личного состава / personnel ‒ около/ about 224 630 (+720) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks ‒ 4 030 (+6) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 7 806 (+2) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 4 034 (+19) ед,
- РСЗО / MLRS – 624 (+5) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 385 (+2) ед,
- самолетов / aircraft – 314 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3 472 (+12),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 259 (+41),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6735 (+4) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 552 (+4).
Источник: Генштаб ВСУ
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