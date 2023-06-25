ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 3 роты оккупантов и 2 беспилотника Орлан — Тарнавский

На Таврическом направлении продолжается уничтожение россиян.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1093 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

Уничтожены 16 единиц военной техники противника. В частности, танк, 2 ББМ, 2 БпЛА Орлан-10, БпЛА Zala, гаубица 2А65 Мста-Б, РСЗО БМ-27 Ураган. Также были уничтожены 5 складов боеприпасов врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 487-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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