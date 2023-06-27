БМП Bradley и боеприпасы: США планируют объявить новый пакет помощи Украине
Во вторник, 27 июня, США планируют объявить новый пакет военной помощи Украине на сумму до $500 млн.
Как сообщает Guardian со ссылкой на двух американских чиновников, помощь будет включать наземные транспортные средства, поскольку Украина усилит свое контрнаступление.
Ожидается, что в пакет войдут 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.
Также Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковое оружие, включая Javelin, и боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и Stinger.
Новый пакет помощи в сфере безопасности станет 41-м, одобренным США для Украины с момента российского вторжения в феврале 2022 года.
Напомним, что 21 июня США выделили Украине $1,3 млрд финансовой помощи, которая будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности.
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