Болгария утвердила новый пакет военной помощи для Украины

Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщается на сайте Совета министров Венгрии.

— Постановлениями №444 и №445 от 23 июня 2023 года Совет министров Республики Болгария утвердил новый пакет военной и военно-технической помощи Украине во исполнение решения Народного собрания от 9 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что утвержденный перечень сопоставим с объемом помощи из первого пакета, который Болгария предоставила Украине в декабре 2022 года.

Тогда ВСУ получили стрелковое оружие и боеприпасы, а о поставках танков и зенитно-ракетных комплексов речь не шла.

Также сообщается, что оказанная помощь не нарушит стандартов вооруженных сил Болгарии и их боевой подготовки.

Недавно министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна стремится присоединиться к инициативе Европейского Союза по предоставлению Украине 1 млн артиллерийских снарядов в год.

Однако, по словам чиновника, передача истребителей МиГ-29 или систем ПВО будет “вызовом”, поскольку в Болгарии их недостаточно, да и техника в основном уже устарела.

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