Генштаб Британии: угроза со стороны РФ сохранится даже после войны
Угроза со стороны России сохранится, даже если Украина одержит победу в войне.
Об этом заявил начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс, сообщает SkyNews.
Он призвал восточный фланг НАТО “никогда не списывать со счетов” Россию. Несмотря на то, что Москва столкнулась с неудачами в своем вторжении, ее “намерения были раскрыты всему миру”.
— Независимо от того, как закончится эта война — а она должна закончиться победой Украины — я считаю, что российская угроза останется, — сказал Сандерс.
Отдавая должное храбрости и самопожертвованию Украины, начальник Генштаба Британии добавил, что это дало НАТО время на “модернизацию”, обучение и обеспечение готовности, чтобы сдерживать Россию.
— Мы должны сделать больше. Мы в долгу перед Украиной, — сказал Патрик Сандерс.
Ранее в разведке Британии сообщили, что ВСУ достигли прогресса на двух флангах в Бахмуте Донецкой области в рамках широкого контрнаступления.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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