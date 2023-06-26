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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Генштаб Британии: угроза со стороны РФ сохранится даже после войны

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Угроза со стороны России сохранится, даже если Украина одержит победу в войне.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс, сообщает SkyNews.

Он призвал восточный фланг НАТО “никогда не списывать со счетов” Россию. Несмотря на то, что Москва столкнулась с неудачами в своем вторжении, ее “намерения были раскрыты всему миру”.

— Независимо от того, как закончится эта война — а она должна закончиться победой Украины — я считаю, что российская угроза останется, — сказал Сандерс.

Отдавая должное храбрости и самопожертвованию Украины, начальник Генштаба Британии добавил, что это дало НАТО время на “модернизацию”, обучение и обеспечение готовности, чтобы сдерживать Россию.

— Мы должны сделать больше. Мы в долгу перед Украиной, — сказал Патрик Сандерс.

Ранее в разведке Британии сообщили, что ВСУ достигли прогресса на двух флангах в Бахмуте Донецкой области в рамках широкого контрнаступления.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Великобритания, Російська агресія
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