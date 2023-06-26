Кулеба назвал три условия для поражения России в войне против Украины
Международным партнерам следует предоставить Украине все необходимое оружие и усилить санкции против России.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Совете министров ЕС.
По его словам, для победы в войне сейчас критически необходимо:
- Предоставить Украине все необходимое оружие, прежде всего артиллерийские системы, РСЗО и снаряды и ракеты к ним;
- Усилить международные санкции против РФ в сферах ядерной энергетики, цифровых технологий, продажи бриллиантов, морской логистики и финансов;
- Помешать России наносить ракетные удары по украинским городам, прежде всего путем глобального запрета на поставку товаров двойного назначения для российских ракетных и дроновых индустрий.
Кулеба отметил, что рейд подразделений ЧВК Вагнера на Москву наглядно продемонстрировал слабость режима российского дикатора Владимира Путина.
— В субботу вечером мы увидели не финал, а лишь перерыв в очередном акте разрушения путинской вертикали. Россия ежедневно ослабевает, — подчеркнул он.
Министр также отдельно призвал совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников и передачу Украине самолетов западного образца.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия будет проводить столько контрнаступлений, сколько потребуется для освобождения всех территорий Украины от российских оккупантов.
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