Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Жена владельца батискафа OceanGate оказалась праправнучкой пары, погибшей на Титанике
Эксклюзив
Йод пить не надо, это не второй Чернобыль: что будет в случае подрыва Запорожской АЭС
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Сейчас Украина не имеет ясности относительно сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе — Стефанишина

Ольга Стефанішина
Фото: УНИАН

Украина считает, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе должно быть принято решение о политическом приглашении страны к членству в Альянсе. В то же время пока никакой ясности, чего ожидать от саммита нет.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина.

— Когда мы находимся накануне почти пятисотого дня полномасштабной войны, мы четко осознаем не только важность побед на фронте, но и геополитическую готовность к украинской победе. Поэтому, очевидно, саммит в Вильнюсе не может быть успешным или значимым без четкой политической ясности относительно членства Украины в НАТО, — сказала она.

По словам Стефанишиной, нет никаких политических или юридических ограничений, которые бы не позволили союзникам осуществить политическое приглашение Украины к членству.

На данный момент никакой ясности относительно тех сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе, у Украины нет. Есть ряд предложений, но пока такой готовности нет со стороны Альянса.

— Мы считаем, что на вильнюсском саммите должно быть принято решение о политическом приглашении Украины к членству с последующим определением модальностей: с учетом того, что идет война, с учетом того, как мы ее завершим, когда мы ее завершим на поле боя, когда будут политические решения, как будет реализовываться формула мира президента Украины. Есть большое количество составляющих, которые должны быть определены, — добавила она.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что одним из ключевых результатов предстоящего саммита НАТО для Украины станет создание нового органа сотрудничества. А приглашение нашего государства к членству находится на стадии обсуждения.

Читайте также
Правительство Японии может разрешить частичный экспорт летального вооружения
Фуміо Кісіда

Источник: РБК-Украина
Война в Украине, НАТО, Ольга Стефанишина, Украина-НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На двух флангах в Бахмуте ВСУ достигли прогресса — разведка Британии
ЗСУ під Бахмутом
Пытки током и водой: страшная правда из пыточных на деоккупированных территориях ляжет в основу судебного приговора
Полон
ВСУ ликвидировали 950 оккупантов и уничтожили почти 60 единиц вражеской техники
Знищена техніка Росії
Ночью над Одесской областью уничтожено по меньшей мере два Калибра — Гуменюк
Сейчас Украина не имеет ясности относительно сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе — Стефанишина
Правительство Японии может разрешить частичный экспорт летального вооружения
Фуміо Кісіда
Видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (25.06.2023)
Сейчас Украина не имеет ясности относительно сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе — Стефанишина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (25.06.2023)
Сейчас Украина не имеет ясности относительно сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе — Стефанишина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (25.06.2023)
Сейчас Украина не имеет ясности относительно сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе — Стефанишина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (25.06.2023)
Сейчас Украина не имеет ясности относительно сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе — Стефанишина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь