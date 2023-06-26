Сейчас Украина не имеет ясности относительно сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе — Стефанишина

Украина считает, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе должно быть принято решение о политическом приглашении страны к членству в Альянсе. В то же время пока никакой ясности, чего ожидать от саммита нет.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина.

— Когда мы находимся накануне почти пятисотого дня полномасштабной войны, мы четко осознаем не только важность побед на фронте, но и геополитическую готовность к украинской победе. Поэтому, очевидно, саммит в Вильнюсе не может быть успешным или значимым без четкой политической ясности относительно членства Украины в НАТО, — сказала она.

По словам Стефанишиной, нет никаких политических или юридических ограничений, которые бы не позволили союзникам осуществить политическое приглашение Украины к членству.

На данный момент никакой ясности относительно тех сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе, у Украины нет. Есть ряд предложений, но пока такой готовности нет со стороны Альянса.

— Мы считаем, что на вильнюсском саммите должно быть принято решение о политическом приглашении Украины к членству с последующим определением модальностей: с учетом того, что идет война, с учетом того, как мы ее завершим, когда мы ее завершим на поле боя, когда будут политические решения, как будет реализовываться формула мира президента Украины. Есть большое количество составляющих, которые должны быть определены, — добавила она.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что одним из ключевых результатов предстоящего саммита НАТО для Украины станет создание нового органа сотрудничества. А приглашение нашего государства к членству находится на стадии обсуждения.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.