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ВСУ ликвидировали 950 оккупантов и уничтожили почти 60 единиц вражеской техники
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 225 580 своих военных, из них 950 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 26.06.23:
- танков — 4031 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7820 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 4055 (+21) ед,
- РСЗО — 624 (+0) ед,
- средств ПВО — 385 (+0) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3482 (+10),
- крылатых ракет — 1259 (+0),
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6751 (+16) ед,
- специальной техники — 557 (+5).
Ранее в Институте изучения войны сообщили, что ВСУ разгромили подразделения 57 мотострелковой бригады РФ возле Бахмута.
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Источник: Генштаб ВСУ
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