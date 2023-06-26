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Украина
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ВСУ ликвидировали 950 оккупантов и уничтожили почти 60 единиц вражеской техники

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 225 580 своих военных, из них 950 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 26.06.23:

  • танков — 4031 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7820 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 4055 (+21) ед,
  • РСЗО — 624 (+0) ед,
  • средств ПВО — 385 (+0) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3482 (+10),
  • крылатых ракет — 1259 (+0),
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6751 (+16) ед,
  • специальной техники — 557 (+5).

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что ВСУ разгромили подразделения 57 мотострелковой бригады РФ возле Бахмута.

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, ВСУ, Росія
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