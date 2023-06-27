”Бавовна” в Бердянске: в городе раздаются взрывы
В Бердянске Запорожской области, который на данный момент находится под оккупацией РФ, раздались взрывы.
Об этом написал в Telegram спикер ОВА Сергей Братчук и обнародовал соответствующее фото. На снимке видно, как в воздух поднимаются клубы дыма.
– Бердянск. Бавовнятко, — написал он.
Где именно прогремели взрывы и о последствиях пока ничего не известно.
Напомним, что днем 24 июня в Бердянске прогремели взрывы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко