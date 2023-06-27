”Бавовна” в Бердянске: в городе раздаются взрывы

В Бердянске Запорожской области, который на данный момент находится под оккупацией РФ, раздались взрывы.

Об этом написал в Telegram спикер ОВА Сергей Братчук и обнародовал соответствующее фото. На снимке видно, как в воздух поднимаются клубы дыма.

– Бердянск. Бавовнятко, — написал он.

Где именно прогремели взрывы и о последствиях пока ничего не известно.

Напомним, что днем 24 июня в Бердянске прогремели взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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