На следующей неделе в Гааге начнет работу Центр по преследованию оккупантов за агрессию в Украине
На следующей неделе в Гааге начнет работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).
Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин на 5-м Открытом форуме Slynn Foundation, посвященном проблеме безнаказанности России.
— Надеюсь, что это устранит пробелы в механизмах привлечения к ответственности агрессора. Создание специального международного трибунала является наиболее законным решением и ответом на безнаказанность России, — отметил Костин.
Решение о запуске ICPA приняли в марте 2023 года во время конференции United for Justice во Львове.
Тогда генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы (JIT) подписали приложение к Соглашению о создании JIT по вопросам работы на базе Евроюста Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины.
— Позиция Украины четкая: должны положить конец безнаказанности России как государства, так и конкретных лиц, причастных к планированию и совершению преступлений. Это критически важно для безопасности всего мира, — отметил Костин.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко