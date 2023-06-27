На следующей неделе в Гааге начнет работу Центр по преследованию оккупантов за агрессию в Украине

На следующей неделе в Гааге начнет работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин на 5-м Открытом форуме Slynn Foundation, посвященном проблеме безнаказанности России.

— Надеюсь, что это устранит пробелы в механизмах привлечения к ответственности агрессора. Создание специального международного трибунала является наиболее законным решением и ответом на безнаказанность России, — отметил Костин.

Решение о запуске ICPA приняли в марте 2023 года во время конференции United for Justice во Львове.

Тогда генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы (JIT) подписали приложение к Соглашению о создании JIT по вопросам работы на базе Евроюста Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины.

— Позиция Украины четкая: должны положить конец безнаказанности России как государства, так и конкретных лиц, причастных к планированию и совершению преступлений. Это критически важно для безопасности всего мира, — отметил Костин.

Источник : Офис генпрокурора

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