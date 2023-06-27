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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Во время контрнаступления на Востоке ВСУ учитывали противоречия между ЧВК Вагнера и властями РФ – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Во время планирования наступательных действий на востоке украинские военные учитывали факт противоречий между ЧВК Вагнера и действующими российскими властями.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— На данный момент наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день. Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам. Постепенное, но уверенно. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили, — отметила она.

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Маляр добавляет, что освобождение Бахмутского направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс.

— Местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов. Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, собственно, что и помогло так долго держать ее. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения, — объясняет она.

Война в Украине, Ганна Маляр, українські військові
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