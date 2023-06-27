Во время контрнаступления на Востоке ВСУ учитывали противоречия между ЧВК Вагнера и властями РФ – Маляр
Во время планирования наступательных действий на востоке украинские военные учитывали факт противоречий между ЧВК Вагнера и действующими российскими властями.
Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
— На данный момент наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день. Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам. Постепенное, но уверенно. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили, — отметила она.
Маляр добавляет, что освобождение Бахмутского направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс.
— Местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов. Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, собственно, что и помогло так долго держать ее. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения, — объясняет она.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко