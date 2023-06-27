Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС

Мужчине, который жестоко избил работницу АЗС в Белой Церкви, объявили о подозрении.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

На опубликованном с камеры наблюдения видео видно, как злоумышленник повалил женщину на пол, начал бить ее руками и ударил ногой в голову.

Правоохранители Киевской области задержали фигуранта и доставили его в управление полиции.

— Мне стыдно, я ничего не помню, помню только водку, — сказал обидчик.

За хулиганство мужчине грозит до 5 лет заключения.

Фото: Андрей Небытов

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