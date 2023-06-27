Чтобы не раскачивать лодку. Союзники советовали Украине не бить по РФ во время мятежа Пригожина — CNN

Союзники связывались с официальными лицами Украины и советовали не использовать хаос в России, вызванный мятежом главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, для нанесения ударов по РФ.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Опасения заключались в том, что Украину и Запад будут рассматривать как помогающих Пригожину и угрожающих суверенитету России.

По словам чиновника, послание “не раскачивать лодку” было передано на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов.

— Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России, — сказал он.

Напомним, что вечером 23 июня Пригожин говорил, что российская армия ударила по тыловым лагерям ЧВК, после чего главарь вагнеровцев объявил о “марше справедливости”.

Уже утром 24 июня Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль все военные объекты Ростова, в частности аэродром. А вечером того же дня стало известно, что поход на Москву завершен, вагнеровцы развернулись в полевые лагеря.

Источник : CNN

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