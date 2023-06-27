Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В Николаеве актуализируют онлайн-карту укрытий, часть подвалов отремонтируют – Сенкевич

Укриття
Фото: МВД

Многие укрытия в Николаеве остаются в неудовлетворительном состоянии, на данный момент ситуация сложная.

Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что самая большая проблема именно с простейшими укрытиями, к которым относятся подвалы домов.

— Согласно сегодняшним нормам, каждое простое укрытие должно быть оборудовано вытяжкой, туалетом, водой и выходом. Наличие второго выхода иногда невозможно. Если в подвале есть один вход, нам надо будет проводить расчеты и делать второй выход, — сказал мэр на брифинге 27 июня.

Сенкевич рассказал, что в Николаеве есть укрытия, которые указаны в электронной карте, но фактически их не используют.

Мэр города заверил, что после проверки база будет актуализирована и из нее исчезнет часть укрытий.

Также на ближайшей сессии депутатам будет предложено перераспределить средства внутри департамента ЖКХ на обеспечение укрытий водоснабжением, туалетами и проведение ремонтов.

В свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что из проблемных 100% укрытий – 31% приходится на область, а 69% – на город Николаев.

Напомним, что 26 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает, в частности, усиление административной и уголовной ответственности за ненадлежащее содержание укрытий.

Читайте также
Гибель людей из-за недопуска в укрытие: в Киеве под домашний арест отправили чиновника КГГА
В Николаеве актуализируют онлайн-карту укрытий, часть подвалов отремонтируют – Сенкевич

Война в Украине, Николаев, укриття
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Загроза аварії на ЗАЕС: скільки людей можуть евакуювати із Запоріжжя та околиць
російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС
Отработают эвакуацию: в Запорожье проведут специальные учения на случай аварии на ЗАЭС
Запорізька АЕС
Россия обстреляла жилые районы Херсона: есть раненые
Вибух
Кабмин определил министра, ответственного за бомбоубежища
Олександр Камишін
Сколько украинок находятся в плену РФ: данные Минреинтеграции
Звільнення жінок з полону РФ
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Как выглядит дом из ящиков из-под Градов в деоккупированном селе Довгеньке в Харьковской области
В Николаеве актуализируют онлайн-карту укрытий, часть подвалов отремонтируют – Сенкевич
Вокруг следы крови: в Одесской области показали жуткие последствия атаки
В Николаеве актуализируют онлайн-карту укрытий, часть подвалов отремонтируют – Сенкевич
Невозможно ни воевать, ни лечиться: военных с инвалидностью не освобождают от службы
В Николаеве актуализируют онлайн-карту укрытий, часть подвалов отремонтируют – Сенкевич
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (27.06.2023)
В Николаеве актуализируют онлайн-карту укрытий, часть подвалов отремонтируют – Сенкевич
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь