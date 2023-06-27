В Николаеве актуализируют онлайн-карту укрытий, часть подвалов отремонтируют – Сенкевич

Многие укрытия в Николаеве остаются в неудовлетворительном состоянии, на данный момент ситуация сложная.

Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что самая большая проблема именно с простейшими укрытиями, к которым относятся подвалы домов.

— Согласно сегодняшним нормам, каждое простое укрытие должно быть оборудовано вытяжкой, туалетом, водой и выходом. Наличие второго выхода иногда невозможно. Если в подвале есть один вход, нам надо будет проводить расчеты и делать второй выход, — сказал мэр на брифинге 27 июня.

Сенкевич рассказал, что в Николаеве есть укрытия, которые указаны в электронной карте, но фактически их не используют.

Мэр города заверил, что после проверки база будет актуализирована и из нее исчезнет часть укрытий.

Также на ближайшей сессии депутатам будет предложено перераспределить средства внутри департамента ЖКХ на обеспечение укрытий водоснабжением, туалетами и проведение ремонтов.

В свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что из проблемных 100% укрытий – 31% приходится на область, а 69% – на город Николаев.

Напомним, что 26 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает, в частности, усиление административной и уголовной ответственности за ненадлежащее содержание укрытий.

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