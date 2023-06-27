Загроза аварії на ЗАЕС: скільки людей можуть евакуювати із Запоріжжя та околиць

В случае аварии на ЗАЭС в пределах Запорожья и Запорожского района могут эвакуировать около 140 тыс. человек.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, речь идет о 50-километровой зоне вокруг ЗАЭС, а именно Беленьковской и Долинской громадах, Хортицком и частично Днепровском районах Запорожья. Также власти готовятся принимать людей с оккупированной территории.

— В соответствии с планами эвакуации у нас есть маршруты эвакуации, пункты эвакуации, пункты обеззараживания и мы с международными партнерами и волонтерами организуем замену вещей в случае необходимости, — отметил Малашко.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что россияне “с высокой вероятностью” могут совершить теракт на ЗАЭС.

— Очень много международных экспертов не думали, что Российская Федерация взорвет Каховскую ГЭС. Они это сделали. К сожалению, даже после этого я во время лично общения с представителями международных организаций снова слышу: Ну что вы, вы реально думаете, что РФ взорвет ЗАЭС? Такое впечатление, что международники, к сожалению, не учатся даже на своих ошибках, — сказал он.

Лубинец добавил, что Украина не имеет доступа к временно оккупированным территориям, поэтому не может проработать варианты эвакуации населения оттуда.

— Опыт подрыва Каховской ГЭС показал, что российские военнослужащие не только не способствуют эвакуации из пострадавших территорий, а наоборот блокируют такую эвакуацию, обстреливают людей, которые пытаются выехать, пытаются их остановить, — сказал омбудсмен в эфире телемарафона.

Фото: Энергодар

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