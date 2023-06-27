Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Загроза аварії на ЗАЕС: скільки людей можуть евакуювати із Запоріжжя та околиць

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

В случае аварии на ЗАЭС в пределах Запорожья и Запорожского района могут эвакуировать около 140 тыс. человек.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, речь идет о 50-километровой зоне вокруг ЗАЭС, а именно Беленьковской и Долинской громадах, Хортицком и частично Днепровском районах Запорожья. Также власти готовятся принимать людей с оккупированной территории.

— В соответствии с планами эвакуации у нас есть маршруты эвакуации, пункты эвакуации, пункты обеззараживания и мы с международными партнерами и волонтерами организуем замену вещей в случае необходимости, — отметил Малашко.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что россияне “с высокой вероятностью” могут совершить теракт на ЗАЭС.

— Очень много международных экспертов не думали, что Российская Федерация взорвет Каховскую ГЭС. Они это сделали. К сожалению, даже после этого я во время лично общения с представителями международных организаций снова слышу: Ну что вы, вы реально думаете, что РФ взорвет ЗАЭС? Такое впечатление, что международники, к сожалению, не учатся даже на своих ошибках, — сказал он.

Лубинец добавил, что Украина не имеет доступа к временно оккупированным территориям, поэтому не может проработать варианты эвакуации населения оттуда.

— Опыт подрыва Каховской ГЭС показал, что российские военнослужащие не только не способствуют эвакуации из пострадавших территорий, а наоборот блокируют такую эвакуацию, обстреливают людей, которые пытаются выехать, пытаются их остановить, — сказал омбудсмен в эфире телемарафона.

Читайте также
Отработают эвакуацию: в Запорожье проведут специальные учения на случай аварии на ЗАЭС
Запорізька АЕС

Фото: Энергодар

Война в Украине, Дмитрий Лубинец, ЗАЕС, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Отработают эвакуацию: в Запорожье проведут специальные учения на случай аварии на ЗАЭС
Запорізька АЕС
Россия обстреляла жилые районы Херсона: есть раненые
Вибух
Кабмин определил министра, ответственного за бомбоубежища
Олександр Камишін
Сколько украинок находятся в плену РФ: данные Минреинтеграции
Звільнення жінок з полону РФ
В Николаеве актуализируют онлайн-карту укрытий, часть подвалов отремонтируют – Сенкевич
Укриття
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Как выглядит дом из ящиков из-под Градов в деоккупированном селе Довгеньке в Харьковской области
Загроза аварії на ЗАЕС: скільки людей можуть евакуювати із Запоріжжя та околиць
Вокруг следы крови: в Одесской области показали жуткие последствия атаки
Загроза аварії на ЗАЕС: скільки людей можуть евакуювати із Запоріжжя та околиць
Невозможно ни воевать, ни лечиться: военных с инвалидностью не освобождают от службы
Загроза аварії на ЗАЕС: скільки людей можуть евакуювати із Запоріжжя та околиць
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (27.06.2023)
Загроза аварії на ЗАЕС: скільки людей можуть евакуювати із Запоріжжя та околиць
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь