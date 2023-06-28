Зеленский после удара по Краматорску: Россия заслуживает поражения и трибунала
После ракетного удара по Краматорску Россия заслуживает только на поражение и трибунал.
Об этом в своем традиционном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Сегодня российские террористы жестоко обстреляли и Краматорск. Ракеты С-300. Три человека погибли, среди них – ребенок. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на этот час более 40 человек получили ранения. Всем оказывается помощь. Продолжается разбор завалов.
Каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов, — сказал глава государства.
Кроме того, он сообщил, что по всем направлениям, где украинские военные ведут наступательные действия, есть продвижение вперед.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко