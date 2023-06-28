Зеленский после удара по Краматорску: Россия заслуживает поражения и трибунала

После ракетного удара по Краматорску Россия заслуживает только на поражение и трибунал.

Об этом в своем традиционном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня российские террористы жестоко обстреляли и Краматорск. Ракеты С-300. Три человека погибли, среди них – ребенок. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на этот час более 40 человек получили ранения. Всем оказывается помощь. Продолжается разбор завалов.

Каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов, — сказал глава государства.