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Илья Нежигай, редактор ленты

ВСУ установили флаг на Курдюмской дамбе в Донецкой области

ВСУ установили флаг на Курдюмской дамбе в Донецкой области
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины деоккупировали Курдюмскую дамбу после наступательных действий в районе Курдюмовки Донецкой области.

Соответствующее видео от 26 июня с работой украинских бойцов из 28 ОМБр было опубликовано во вторник, 27 июня.

На видео можно увидеть, как защитники Украины устанавливают флаг на дамбе.

Военные, которые снимали видео, уточняют, что освобождение дамбы состоялось в понедельник, 26 июня, а операция длилась полтора дня.

Где находится Курдюмская дамба

Сейчас украинское военное командование, как то Генштаб или Минобороны, не комментировали информацию о деоккупации дамбы.

В то же время 23 июня в Минобороны писали, что ВСУ продолжают наступательные действия, а впоследствии заместитель оборонного ведомства Анна Маляр говорила, что украинские защитники продвигаются везде, где было начато наступление.

Украинский глава государства Владимир Зеленский говорил, что Силы обороны продвигаются медленнее, чем хотелось бы, впрочем Украина будет двигаться дальше.

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ВСУ установили флаг на Курдюмской дамбе в Донецкой области

Источник: 28 ОМБр

Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Російська агресія
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