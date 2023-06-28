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Валентина Чорна, редактор ленты

Очень вероятно, что текущий год будет решающим в войне в Украине – Писториус

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Очень вероятно, что текущий год станет решающим в войне на территории Украины.

Об этом интервью изданию ZDF заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

— Очень вероятно, что это будет решающий год, сейчас решающие месяцы. Именно поэтому Германия несколько недель назад выступила с большим пакетом поддержки на сумму €2,7 млрд, — сказал Писториус.

По словам министра обороны Германии, сегодня он ставит на контрнаступление ВСУ, а “все остальное приложится”.

Сегодня Писториус отправляется в Соединенные Штаты Америки. Вероятно, переговоры в Штатах будут сосредоточены вокруг российской агрессии против Украины.

Только вчера Белый дом объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $500 млн, в связи с чем ожидает от Берлина больших усилий по этому поводу.

В пакет от США войдут наземные машины, включая боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker, а также боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем.

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Война в Украине, Німеччина, Російська агресія
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