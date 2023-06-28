Младенец и люди в крови: первые минуты после ракетного удара по Краматорску
В сети показали первые минуты после ракетного удара оккупантов по кафе в Краматорске Донецкой области.
Видео показательно демонстрирует, как Россия уничтожает мирную жизнь в Украине — на кадрах окровавленные люди, раненые, в том числе мама с грудным ребенком. Она держит грудничка, который весь в крови.
Повсюду кровь, осколки, обломки и хаос — настоящая трагедия, которую спровоцировала РФ.
Напомним, что 27 июня вечером Россия ударила по центру Краматорска и селу Беленькое. В результате атаки погибли четыре человека, ранения получили 42 гражданских, среди погибших — 17-летняя девушка.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что после ракетного удара по Краматорску Россия заслуживает только на поражение и трибунал.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко