Младенец и люди в крови: первые минуты после ракетного удара по Краматорску

В сети показали первые минуты после ракетного удара оккупантов по кафе в Краматорске Донецкой области.

Видео показательно демонстрирует, как Россия уничтожает мирную жизнь в Украине — на кадрах окровавленные люди, раненые, в том числе мама с грудным ребенком. Она держит грудничка, который весь в крови.

Повсюду кровь, осколки, обломки и хаос — настоящая трагедия, которую спровоцировала РФ.

Напомним, что 27 июня вечером Россия ударила по центру Краматорска и селу Беленькое. В результате атаки погибли четыре человека, ранения получили 42 гражданских, среди погибших — 17-летняя девушка.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что после ракетного удара по Краматорску Россия заслуживает только на поражение и трибунал.

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