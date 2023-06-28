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Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Оккупанты выпустили полсотни мин, на мне ни царапины! История воина, который чудом вышел из окружения

Олександр Дудка

История воина 32 бригады Александра Дудки уже стала настоящей легендой. Ее пересказывают побратимам, родным и знакомым.

Стрелок-снайпер первого мехбата сам вышел из окружения, когда шансов выжить практически не было. При этом он забросал гранатами вражеский блиндаж.

Имея всего один автомат, принял неравный бой с врагом, который обстреливал нашего героя из пулемета и гранатомета. По нему выпустили полсотни мин, а на мужчине ни царапинки.

— У нас с женой такая договоренность — как только просыпаюсь, пишу ей: Доброе утро. Если не напишу — будет хуже! Она землю перевернет, чтобы узнать, что со мной, — рассказал наш герой.

Это жилистый спортивный мужчина среднего роста. Вокруг глаз — мимические морщины. А лицо чисто выбритое, хотя на передовой такое встретишь редко — в основном ребята отпускают “тактические бороды”.

— Когда шел тогда на позицию, предупредил жену, что двое суток не буду писать. А пропал, наверное, на четыре. И что вы думаете — она дозвонилась до ребят, к которым дозвониться в принципе невозможно. Ребята успокаивали, как могли. Говорили, что просто нет возможности меня поменять. Но жена не поверила — она всегда чувствует, когда со мной что-то не так, — рассказывая, Саша смягчается, и морщины вокруг глаз, как оригами, складываются в улыбку. Настоящую, искреннюю.

Олександр Дудка

Александр спокойный и уравновешенный — говорит негромко, но уверенно и прямо. Сразу говорит, что добровольцем не был — пришла повестка.

Кроме жены Ларисы его ждут и двое взрослых детей — Наталья и Евгений. Всей семьей и решили: на фронт не будет проситься, но если позовут, значит нужен. Так и оказался в 32 бригаде.

Тот легендарный выход на передовые позиции был для мужчины первым боевым опытом.

Решил идти напрямую

В тот день Саша с побратимами заступил на позицию на двое суток. Отстояли трое. Замены не было.

— Россияне попытались нас окружить. На четвертые сутки мы поняли, что надо выбираться. Дождались ночи, и ребята пошли первыми, а я должен был их догнать с вещами. Но слышу, что они на врага нарвались. Завязался бой. Ребята пробились, а я вернулся назад. С той стороны пускали осветительные ракеты — все как на ладони. Залег, — вспомнил мужчина.

Где-то в 8 утра снова решил идти, но не кустами, а напрямую. Почему-то показалось, что так будет более неожиданно, и не просчитался.

— Прошел много, пока не наткнулся на блокпост. Наш — не наш? На позицию нас заводили ночью и впервые — дороги не помнил вообще. Лежу, слушаю как будут говорить. От наших на передовой редко услышишь русский. И тут кто-то начинает стрелять. У их автоматов, АК-112, звук очень специфический — не спутаешь с нашими калашами, он так как будто “воздушка” звучит. А потом еще и говорит своим: Это я по укропам. Ну, это же уже все ясно, — рассказал Саша.

Мужчина им в блиндаж две гранаты и забросил. И еще пару очередей выпустил. Но враги начали отстреливаться.

— Слышу, надо мной повис их дрон. И в рацию кто-то кричит, что я здесь один. Ну, я ноги в руки и бежать к кленовым зарослям, — вспомнил Александр.

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Россияне так боялись, что выпустили полсотни мин

— Они уже крыли по мне со всего. Пулеметом, гранатометом и даже минометом 80-м работали. Я и сам не поверил бы, если бы от кого-то такое услышал. Мне когда-то рассказывали, как один наш воин бежал через посадку, а по нему россияне из танка стреляли. Я тогда подумал, что это какая-то ерунда. Но то ли русские думали, что в кустах есть еще кто-то, то ли они и правда нас так боятся.

Если бы они зашли в эти заросли с разных сторон — мне была бы хана. А так, не поверите, ни одной царапины нет. Дрон крутился-крутился, но меня не видно между ветвей. Так он и полетел. Я немного отлежался, и как побежал по полю. Где-то метров 700 бежал пригибаясь. Добежал до последнего большого дерева и уже под ним упал, — рассказал Александр.

Олександр Дудка

Россияне не переставали стрелять из миномета. Всего Саша насчитал более полусотни выпущенных мин.

— Они шерстили территорию всю, не знали, сколько нас. Я тогда понял, что 80-го калибра бояться не стоит — земля летела на меня, но ни одного осколка не попало. Единственное, хвостовики у них, когда отлетают, то как пропеллер крутятся. Страшно, если попадет, — сказал мужчина.

Спрашиваю, не боялся ли он умереть:

— Не боится только глупый. Все боятся, просто каждый по-своему. Мне, например, когда идет минометный обстрел — очень хочется спать. Правда. Вот если лечь, вырублюсь сразу. Вероятно, какая-то защитная реакция организма. Если честно, больше всего боялся, что погибну в тех кустах, и меня никто не найдет. Останусь без вести пропавшим.

Странный способ расслабиться

В этот момент поблизости пролетает ракета. Мы инстинктивно пригибаемся. Где-то далеко после одного громкого взрыва еще секунд 20 раздаются более тихие, похожие на салют.

— Это кассетные боеприпасы разрываются. Россияне такие используют, здесь фронт совсем близко, — объяснил Александр.

Пользуясь моментом, спрашиваю, как после пережитого реагирует на взрывы. Долго не раздумывает: Нормально. Вчера вон заводил ребят своих на позиции, опять попали под миномет — ничего страшного.

Александр завершает историю своего спасения:

— Как упал я под тем деревом, так и лежал. У меня оставалось несколько конфет, которые на позиции брал, и сигареты. Курил я экономно, одну даже принес обратно. А как стемнело, то пошел к своим. Там уже было без приключений. Через поля, посадки, дошел до дороги. Меня подобрала наша машина — раненых везли.

Интересуюсь, как его встретили побратимы: Ребята не ожидали, что я выйду. Выяснилось потом, что наши с дрона видели, как я лежал, но не надеялись, что живой. А я мало того, что сам пришел, так еще и принес автомат и гранатомет. Как чужое бросишь?

По возвращении Саша надолго завалился спать, а проснувшись, пошел в душ.

— Когда помоешься, то выходишь свеженьким и сразу легче. А еще я кофе пью, чтобы расслабиться. Без кофе не могу жить. 4-5 чашек в день выпиваю точно. И с собой на позиции беру термочашку, — признался мужчина.

Интересуюсь, верит ли наш герой в приметы:

— Не верю! Здесь принято говорить не последний, а крайний. Меня всегда поправляют, а я забываю. Ну, потому что если сигарета в пачке последняя, то она последняя — какая она крайняя? Верю только в то, что там сверху решают, сколько кому жить. И от этого никуда не денешься, — сказал он.

В конце Александр немного смущается: Правда, жена передала мне сердечко. Оно всегда со мной в нагрудном кармане. Но это не примета. Я просто люблю свою жену!

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