Резников объяснил, почему Украину должны пригласить в НАТО
Украинская армия — единственная в мире, кто имеет боевой опыт в сдерживании россиян.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times.
— Украина была единственной страной в мире, которая имела боевой опыт сдерживания россиян и начала бить их оружием НАТО. Какой еще аргумент нужен для того, чтобы пригласить Украину в НАТО? — отметил он.
В то же время министр признал, что нашей стране вряд ли удастся стать членом НАТО, пока идет война.
— Мы осознаем, что во время горячей фазы вряд ли удастся принять единогласное политическое решение. Но четкий сигнал, четкий проект, — добавил он.
11-12 июля в Литве состоится саммит лидеров стран НАТО.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко