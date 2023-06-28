Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Зачем Пригожин уничтожил самолет и пять вертолетов во время “похода” на Москву — объяснил Игнат
На Украину надвигается циклон Lambert: какой будет погода
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Резников объяснил, почему Украину должны пригласить в НАТО

Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Украинская армия — единственная в мире, кто имеет боевой опыт в сдерживании россиян.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times.

— Украина была единственной страной в мире, которая имела боевой опыт сдерживания россиян и начала бить их оружием НАТО. Какой еще аргумент нужен для того, чтобы пригласить Украину в НАТО? — отметил он.

В то же время министр признал, что нашей стране вряд ли удастся стать членом НАТО, пока идет война.

— Мы осознаем, что во время горячей фазы вряд ли удастся принять единогласное политическое решение. Но четкий сигнал, четкий проект, — добавил он.

11-12 июля в Литве состоится саммит лидеров стран НАТО.

Читайте также
Рютте: Это будет решающий саммит НАТО для будущего Украины в блоке
Марк Рютте

Источник: Financial Times
Война в Украине, НАТО, Алексей Резников, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Укрэнерго рассказали, что будет с энергосистемой этой осенью и зимой
Резников объяснил, почему Украину должны пригласить в НАТО
Россияне массово задерживают на ВОТ детей за украинскую позицию — ЦНС
російські окупанти
ВР обратилась к международному сообществу по поводу предотвращения катастрофы на Запорожской АЭС
Верховна Рада
Машины отбросило на несколько метров: рассказы очевидцев удара по Краматорску
Удар по Краматорську 27 червня 2023
Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта — Зеленский
Резников объяснил, почему Украину должны пригласить в НАТО
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (28.06.2023)
Резников объяснил, почему Украину должны пригласить в НАТО
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (28.06.2023)
Резников объяснил, почему Украину должны пригласить в НАТО
Водопады, термальные источники, зеленые усадьбы – как и где отдохнуть на Закарпатье
Водоспад Шипіт
Как выглядит дом из ящиков из-под Градов в деоккупированном селе Довгеньке в Харьковской области
Резников объяснил, почему Украину должны пригласить в НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь