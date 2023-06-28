Резников объяснил, почему Украину должны пригласить в НАТО

Украинская армия — единственная в мире, кто имеет боевой опыт в сдерживании россиян.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times.

— Украина была единственной страной в мире, которая имела боевой опыт сдерживания россиян и начала бить их оружием НАТО. Какой еще аргумент нужен для того, чтобы пригласить Украину в НАТО? — отметил он.

В то же время министр признал, что нашей стране вряд ли удастся стать членом НАТО, пока идет война.

— Мы осознаем, что во время горячей фазы вряд ли удастся принять единогласное политическое решение. Но четкий сигнал, четкий проект, — добавил он.

11-12 июля в Литве состоится саммит лидеров стран НАТО.

Источник : Financial Times

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