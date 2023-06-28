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Силы обороны имеют частичные успехи на Таврическом направлении, РФ за сутки потеряла почти три роты

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

На Таврическом направлении украинские военные имеют частичный успех, за сутки РФ потеряла почти три роты оккупантов и 21 единицу техники.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

— Таврическое направление. Продвижение наших сил продолжается. Имеем частичные успехи, противник местами отступает, а наши воины выравнивают фронт, — говорится в сообщении.

По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1222 огневых задачи.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 21 единицу военной техники противника, в частности:

  • 2 ББМ;
  • 2 БпЛА Орлан-10;
  • самоходную артиллерийскую установку 2С1 Гвоздика;
  • реактивную систему залпового огня БМ-21Град;
  • автомобильную технику;

Также было уничтожено пять складов боеприпасов врага.

Ранее спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении.

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