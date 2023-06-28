Силы обороны имеют частичные успехи на Таврическом направлении, РФ за сутки потеряла почти три роты
На Таврическом направлении украинские военные имеют частичный успех, за сутки РФ потеряла почти три роты оккупантов и 21 единицу техники.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.
— Таврическое направление. Продвижение наших сил продолжается. Имеем частичные успехи, противник местами отступает, а наши воины выравнивают фронт, — говорится в сообщении.
По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1222 огневых задачи.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 21 единицу военной техники противника, в частности:
- 2 ББМ;
- 2 БпЛА Орлан-10;
- самоходную артиллерийскую установку 2С1 Гвоздика;
- реактивную систему залпового огня БМ-21Град;
- автомобильную технику;
Также было уничтожено пять складов боеприпасов врага.
Ранее спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко