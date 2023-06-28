Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Зачем Пригожин уничтожил самолет и пять вертолетов во время “похода” на Москву — объяснил Игнат
На Украину надвигается циклон Lambert: какой будет погода
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Украина готова к переговорам с ЕС о полноправном членстве – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Европейским Союзом о полноправном членстве.

Об этом он сказал на пленарном заседании Верховной Рады.

— Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. В этом году должны открыть диалог о полноправном членстве. Украина к этому готова, — подчеркнул президент.

Он также отметил, что вступление Украины в НАТО станет сигналом, что Альянс способен защищать.

— Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом миру, что это Альянс, который защищает и защитит, и это Альянс, который имеет опыт победителей и моральное преимущество победителей, победителей в полностью справедливой обороне, — говорится в сообщении.

По словам главы государства, НАТО будет гарантировать безопасность для Украины, а украинские силы обороны и безопасности будут гарантировать безопасность и защиту для других членов Организации Североатлантического договора.

В то же время Зеленский отметил, что для того, чтобы это стало реальностью, надо, чтобы “все наши партнеры по Альянсу перестали оглядываться на Кремль при принятии своих важных решений”.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал пять основных ориентиров для украинской доктрины.

Читайте также
Саммит НАТО в Вильнюсе начнет новый этап взаимодействия Украины с блоком – Стефанишина
Ольга Стефанішина

ЕС, Владимир Зеленский, НАТО, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта — Зеленский
Украина готова к переговорам с ЕС о полноправном членстве – Зеленский
Не только Науседа: в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда
Анджей Дуда в Києві 28 червня 2023
Резников объяснил, почему Украину должны пригласить в НАТО
Олексій Резніков
Философия победы и политика героев: Зеленский представил 5 ориентиров украинской доктрины
Украина готова к переговорам с ЕС о полноправном членстве – Зеленский
Зеленский предлагает Раде официально закрепить статус английского языка — законопроект
Володимир Зеленський
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (28.06.2023)
Украина готова к переговорам с ЕС о полноправном членстве – Зеленский
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (28.06.2023)
Украина готова к переговорам с ЕС о полноправном членстве – Зеленский
Водопады, термальные источники, зеленые усадьбы – как и где отдохнуть на Закарпатье
Водоспад Шипіт
Как выглядит дом из ящиков из-под Градов в деоккупированном селе Довгеньке в Харьковской области
Украина готова к переговорам с ЕС о полноправном членстве – Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь