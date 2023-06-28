Украина готова к переговорам с ЕС о полноправном членстве – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Европейским Союзом о полноправном членстве.

Об этом он сказал на пленарном заседании Верховной Рады.

— Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. В этом году должны открыть диалог о полноправном членстве. Украина к этому готова, — подчеркнул президент.

Он также отметил, что вступление Украины в НАТО станет сигналом, что Альянс способен защищать.

— Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом миру, что это Альянс, который защищает и защитит, и это Альянс, который имеет опыт победителей и моральное преимущество победителей, победителей в полностью справедливой обороне, — говорится в сообщении.

По словам главы государства, НАТО будет гарантировать безопасность для Украины, а украинские силы обороны и безопасности будут гарантировать безопасность и защиту для других членов Организации Североатлантического договора.

В то же время Зеленский отметил, что для того, чтобы это стало реальностью, надо, чтобы “все наши партнеры по Альянсу перестали оглядываться на Кремль при принятии своих важных решений”.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал пять основных ориентиров для украинской доктрины.

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