Укрепляются на занятых рубежах. ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении

Украинские военные продолжают наступательную операцию, имеют успехи на Бахмутском направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

— Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, — сказал он.

Войска РФ оказывают мощное сопротивление, в то же время оккупанты несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

По словам Ковалева, Силы обороны продолжают сдерживать наступление войск РФ на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

— Вместе с тем наши войска вели наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов: Раздоловка, севернее Соледара, южнее Парасковиевки, Железнянского, Берховки, Клищеевки, Курдюмовки. Имели успех. Укрепляются на достигнутых рубежах, — добавил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что главное событие контрнаступления еще впереди.

Источник: телемарафон

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