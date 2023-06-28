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Заказ пластиковой карты с доставкой. В Приват24 появилась новая функция

ПриватБанк
Фото: УНИАН

В приложении ПриватБанка теперь можно заказать новую пластиковую карту.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

— Приват24 в обновленной версии добавил обновленную возможность по перевыпуску карт — теперь клиенты могут заказать новую пластиковую карту с доставкой по Украине в отделения и почтоматы Новой Почты, — говорится в сообщении.

Указано, что для заказа необходимо выбрать нужную карту в меню Кошелек → нажать ⊗ → “Заказать карту”.

В Приват24 теперь можно заказать пластиковую карту с доставкой — как это сделать

Кроме того, сообщают также об обновлении сервиса Добро для осуществления переводов на благотворительность. Актуальные сборы и специальные проекты банка, государственные программы и благотворительные фонды будут собраны в одном месте.

Ранее ПриватБанк разрешил переводить средства с карт польских и немецких банков без комиссии.

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Источник: PrivatBank_insider

Карта, Приват24
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