Заказ пластиковой карты с доставкой. В Приват24 появилась новая функция
В приложении ПриватБанка теперь можно заказать новую пластиковую карту.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
— Приват24 в обновленной версии добавил обновленную возможность по перевыпуску карт — теперь клиенты могут заказать новую пластиковую карту с доставкой по Украине в отделения и почтоматы Новой Почты, — говорится в сообщении.
Указано, что для заказа необходимо выбрать нужную карту в меню Кошелек → нажать ⊗ → “Заказать карту”.
Кроме того, сообщают также об обновлении сервиса Добро для осуществления переводов на благотворительность. Актуальные сборы и специальные проекты банка, государственные программы и благотворительные фонды будут собраны в одном месте.
Ранее ПриватБанк разрешил переводить средства с карт польских и немецких банков без комиссии.
Источник: PrivatBank_insider
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