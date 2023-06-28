Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили 930 оккупантов – Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских оккупантов.
Потери РФ на 28 июня 2023
- личного состава – около 227 100 (+930),
- танков ‒ 4 036,
- боевых бронированных машин ‒ 7 847 (+13),
- артиллерийских систем – 4 089 (+6),
- реактивных систем залпового огня – 627 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 387 (+1),
- самолетов – 314,
- вертолетов – 308,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 499 (+7),
- крылатых ракет ‒ 1 261,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 774 (+2),
- специальной техники – 563.
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