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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили 930 оккупантов – Генштаб ВСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских оккупантов.

Потери РФ на 28 июня 2023

  • личного состава – около 227 100 (+930),
  • танков ‒ 4 036,
  • боевых бронированных машин ‒ 7 847 (+13),
  • артиллерийских систем – 4 089 (+6),
  • реактивных систем залпового огня – 627 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 387 (+1),
  • самолетов – 314,
  • вертолетов – 308,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 499 (+7),
  • крылатых ракет ‒ 1 261,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 774 (+2),
  • специальной техники – 563.

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