Без Плана действий: глава Минобороны Британии предложил облегчить путь Украины в НАТО

НАТО должно рассмотреть возможность не обращать внимания на конкретные требования к Украине на пути к вступлению в Североатлантический блок.

Об этом заявил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на совместной пресс-конференции со своим канадским коллегой в Лондоне.

По его словам, что блок должен рассмотреть возможность “пропуска” Плана действий по членству в НАТО.

— Я думаю, что мы должны абсолютно точно рассмотреть возможность пропуска Плана действий по членству, — сказал он.

Глава оборонного ведомства говорит, что должны быть организованы совместные усилия, чтобы реализовать продвижение Украины к членству в НАТО, хотя и признал, что все вопросы, связанные со вступлением, не будут решены быстро.

Страны, включая США, Великобританию, Францию и Германию, должны обсудить возможные гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе в следующем месяце, но министр Уоллес говорит, что вряд ли все вопросы будут решены до момента встречи.

Между тем, посол США в НАТО заявил, что страны-члены приближаются к компромиссу относительно стремлений Украины к членству, который позволит определить, как официальный Киев может присоединиться к военному блоку.

Со стороны Киева звучат ожидания, чтобы Организация Североатлантического договора на саммите в Вильнюсе объявила, что Украина присоединится к блоку сразу после окончания войны, и изложила дорожную карту к членству.

Посол США в блоке Джулианна Смит выразила уверенность, что члены НАТО согласуют текст, который выйдет за рамки декларации в Бухаресте в 2008 году, где было сказано, что Украина присоединится к НАТО, но не было сказано, когда и как.

Источник : Sky News

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