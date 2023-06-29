Для того, чтобы полностью закрыть небо Украины, уйдут годы — Игнат

Баллистические атаки России по Украине сейчас являются очень большой проблемой для Воздушных сил ВСУ.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат

— На Западе увидели войну в Украине, увидели, какие типы боеприпасов применяет противник — это и дроны-камикадзе, и крылатые, и баллистические ракеты, и аэробаллистические ракеты, такие как типа Кинжал. Основную ставку на ПВО все же страны Запада — и Германия, и Франция в частности, — делали на защиту авиационную, на защиту истребителей, — пояснил он.

В то же время Юрий Игнат говорит, что Россия применяет много баллистических атак, против которой “истребители не имеют никакого вооружения”.

— Истребители могут сбивать крылатые ракеты — уже задумываются в этих странах, есть данные из открытых источников, в прессе, что они будут на перспективу закупать мощные зенитные ракетные системы, противоракетные системы, которые могут защищать от баллистики, в частности, такие как Patriot и другие, — пояснил он.

Представитель командования ВС ВСУ добавил, что ЗРК Patriot, это “мощный комплекс американский — установка может защитить все в радиусе 40 км”.

— То есть можно себе просто представить, сколько надо таких систем, чтобы перекрывать по границе территорию Украины, как часто задают нам этот вопрос — почему мы не можем по границе поставить зенитно-ракетные комплексы и защитить таким образом, чтобы сюда ничего не залетало. Это невозможно, потому что линия границы очень большая, линия боевого соприкосновения, морское побережье — это все линия фронта. Таким образом, надо очень много систем, — подчеркнул Игнат.

По его словам, система ПВО Украины сейчас построена на локальных объектах, чтобы защитить города, направления боевых действий, линии фронта, важные государственные объекты и критическую инфраструктуру.

По его словам, радиус поражения баллистики из ЗРК Patriot и SAMP-T — 40 км, а для аэродинамических целей эти комплексы могут работать и более 100 км.

— Поэтому систем надо много. О Patriot говорил президент, озвучивал цифру — около полусотни, чтобы защитить Украину, было бы достаточно. Понятно, что это не будет быстро. И не единственным Patriot, будем, видимо, защищаться: сегодня широкий спектр западного вооружения в Украине уже есть от разных производителей — и NASAMS, и IRIS-T. На это уйдут годы, возможно — так, чтобы полностью закрыть. Кроме того, нам нужно проводить еще и истребительное прикрытие — нам нужен самолет F-16, о котором все уже хорошо знают и ждут его появления в Украине, — резюмировал Юрий Игнат.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации после массированных атак осенью и зимой возобновили активные ракетные обстрелы по городам и поселкам Украины, в частности по Киеву, с начала мая, применяя при этом ракеты и беспилотники.

Источник : Радио Свобода

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