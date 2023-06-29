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Контрнаступление идет успешно. Маркус опубликовал кадры трофейной техники

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Валерий Маркус, главный сержант 47 отдельной механизированной бригады Магура, опубликовал видео с трофейной техникой.

— Контрнаступление идет успешно, — заявил он.

Ранее военнослужащий Валерий Маркус рассказал об успешных наступательных действиях своего подразделения на Запорожском направлении.

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Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
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Контрнаступление идет успешно. Маркус опубликовал кадры трофейной техники
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