Бедрак Виктория, редактор ленты
Контрнаступление идет успешно. Маркус опубликовал кадры трофейной техники
Валерий Маркус, главный сержант 47 отдельной механизированной бригады Магура, опубликовал видео с трофейной техникой.
— Контрнаступление идет успешно, — заявил он.
Ранее военнослужащий Валерий Маркус рассказал об успешных наступательных действиях своего подразделения на Запорожском направлении.
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